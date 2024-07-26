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«Динамо» анонсировало матч с «Локо» в стиле одной из самых знаменитых миссий серии GTA

«Динамо» анонсировало матч с «Локо» в стиле одной из самых знаменитых миссий серии GTA
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Московское «Динамо» сделало анонс к матчу 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который состоится завтра, 27 июля, в стиле одной из самых знаменитых миссий компьютерной игры GTA San Andreas, имеющую название «Не по ту сторону рельс».

Фото: ФК «Динамо»

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
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X
П2

В минувшем туре бело-голубые обыграли воронежский «Факел» со счётом 3:1. Железнодорожники победили тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2. На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на пятой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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