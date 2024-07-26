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«Спартак» включил в заявку на сезон РПЛ Николсона и Барко

«Спартак» включил в заявку на сезон РПЛ Николсона и Барко
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«Спартак» включил в заявку на новый сезон чемпионата России нападающего Шамара Николсона и полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом информирует официальный сайт РПЛ.

Николсон будет выступать под 11-м номером. Барко получил пятый игровой номер.

Вчера, 25 июля, красно-белые официально объявили о подписании контракта с Барко. Трудовое соглашение рассчитано до 2027 года. Барко перешёл в московский клуб из аргентинского «Ривер Плейт».

В минувшем сезоне Николсон выступал за французский «Клермон» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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