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Карпин: от сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» жду, что как минимум мы забьём

Карпин: от сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» жду, что как минимум мы забьём
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о предстоящем матче с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ. Игра пройдёт в Самаре и начнётся в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Чего ждёте от сегодняшнего матча?
— От сегодняшнего матча жду, что как минимум мы забьём. Мне практически всё понравилось в прошлом туре, кроме того, что мы не забили. Остальное было на очень хорошем уровне. Если бы забили, можно было бы назвать игру идеальной, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержали «Крылья Советов» (5:1). Во втором круге «Ростов» обыграл самарскую команду со счётом 2:1. «Ростов» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте. «Крылья Советов» финишировали в турнирной таблице девятыми.

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