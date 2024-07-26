Игрок «Химок» Филин: хочу попасть в сборную России и с командой — в восьмёрку лучших в РПЛ

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал о целях, которые он ставит перед собой в новом сезоне.

«После возвращения эмоции хорошие. Домой всегда приятно вернуться. Я приехал, чтобы прогрессировать. Надеюсь, буду.

Хочу попасть как минимум в первую восьмёрку с командой и в сборную России. Мы работаем, строим команду потихонечку. Понятно, что результат сразу не придёт, потому что всего месяц прошёл, но будем всё лучше и лучше играть», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Филин присоединился к «Химкам» в июле 2024 года. До этого защитник выступал в составе подмосковной команды с 2018 по 2023 год. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах.

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