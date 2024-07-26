Канада использовала дроны для шпионажа во время Кубка Америки и других крупных турниров

Генеральный директор Канадской футбольной ассоциации Кевин Блу сообщил, что национальные команды этой страны использовали дроны для слежки за соперниками на прошедших крупных соревнованиях, а также на Кубке Америки — 2024.

«Чем больше я узнаю об этом вопросе, тем больше меня беспокоит системность подобных явлений, что является совершенно неприемлемым. Я получил много анекдотических отзывов о подобной проблеме. Мне известно о попытке использования дронов во время Кубка Америки», — приводит слова Блу The Athletic.

Кроме того, в своём заявлении Блу подчеркнул, что в Канадской футбольной ассоциации проводится внутреннее расследование. Он настаивает на том, что сами футболисты не знали об использовании дронов для слежки за соперниками.

Ранее со своего поста был отстранён главный тренер женской сборной Канады по футболу Бев Пристман, занимавшийся с помощью дрона шпионажем за соперниками на летних Олимпийских играх — 2024.

На Копе-2024 сборная Канады дошла до стадии полуфинала, где уступила Аргентине со счётом 0:2.

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