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«Крылья Советов» — «Ростов»: Солдатенков срезал мяч в свои ворота перед самым перерывом

«Крылья Советов» — «Ростов»: Солдатенков срезал мяч в свои ворота перед самым перерывом
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу ростовчан.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 62'     1:2 Ороско – 65'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте защитник самарского клуба Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота и открыл счёт в матче.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержали «Крылья Советов» (5:1). Во втором круге «Ростов» обыграл самарскую команду со счётом 2:1. «Ростов» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте. «Крылья Советов» финишировали в турнирной таблице девятыми.

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