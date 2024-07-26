Григорян сомневается в необходимости для Чалова покидать ЦСКА

Популярный российский футбольный тренер Александр Григорян выразил сомнение в необходимости для нападающего ЦСКА Фёдора Чалова менять клуб.

«Очень сложный вопрос для Чалова. Нетипичный форвард, с высочайшим мастерством, интеллектуал. Но его как брать? Каким нападающим? Он очень специфичный. Возраст тоже играет роль. С годами ты начинаешь понимать, а почему бы тебе не стать легендой ЦСКА», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов дал окончательное согласие на переход в ПАОК после разговора с владельцем греческого клуба. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.