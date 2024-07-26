БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян сомневается в необходимости для Чалова покидать ЦСКА

Григорян сомневается в необходимости для Чалова покидать ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский футбольный тренер Александр Григорян выразил сомнение в необходимости для нападающего ЦСКА Фёдора Чалова менять клуб.

«Очень сложный вопрос для Чалова. Нетипичный форвард, с высочайшим мастерством, интеллектуал. Но его как брать? Каким нападающим? Он очень специфичный. Возраст тоже играет роль. С годами ты начинаешь понимать, а почему бы тебе не стать легендой ЦСКА», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов дал окончательное согласие на переход в ПАОК после разговора с владельцем греческого клуба. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Материалы по теме
Чалов согласился на переход в ПАОК, но должен встретиться с руководством ЦСКА — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android