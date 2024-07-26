«Рома» предложила Довбику зарплату в € 3 млн, перебив условия «Атлетико» — Скира

Нападающий «Жироны» Артём Довбик согласовал условия личного контракта с «Ромой», предложившей контракт, рассчитанный до 2029 года, с зарплатой в € 3 млн в год. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мадридский «Атлетико», конкурирующий с «волками» за подписание украинского футболиста, предложил Довбику зарплату в € 2,5 млн. Подчёркивается, что «матрасники» готовы заплатить каталонскому клубу € 40 млн за нападающего, однако «Рома» намерена сделать ещё более выгодное предложение.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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