Гарри Магуайр: критика в адрес сборной Англии на Евро-2024 была нелепой

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр, который не был включён в её заявку на Евро-2024 из-за травмы, встал на защиту «трёх львов», подвергшихся критике из-за качества игры, показанного ими на турнире.

«Критика была немного нелепой. Да, выступления, возможно, и не были потрясающими, но это соревновательный футбол. Нельзя позволить себе совершать ошибки или быть застигнутыми врасплох при полном скоплении прессы.

Я просто не понимаю, чего СМИ или болельщики ожидали от этой команды? Что она обыграет Сербию со счётом 4:0 в первой игре, а затем победит Данию со счётом 3:0? Они рассчитывали, что это будет просто прогулка в парке?» — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы — 2024, в котором встретилась с Испанией. Матч завершился победой «Фурия Роха» со счётом 2:1.

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