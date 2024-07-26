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Защитник «Факела» Черов: между Черевченко и Ташуевым глобальные отличия

Защитник «Факела» Черов: между Черевченко и Ташуевым глобальные отличия
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Защитник «Факела» Василий Черов сравнил нынешнего главного тренера команды Игоря Черевченко с предыдущим – Сергеем Ташуевым.

«Мне кажется, что отличия между Черевченко и Ташуевым глобальные. Это разные модели игры и другие требования, потому что это уже другая команда. У нас стоит задача выигрывать каждый матч и сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге», — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26 апреля «Факел» объявил о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды. Также в тренерский штаб воронежцев вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину. Тогда же воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе Сергея Ташуева из клуба.

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