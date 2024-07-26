Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер Дмитриева из «Урала»

Московский «Спартак» заплатил за переход полузащитника Игоря Дмитриева из екатеринбургского «Урала» € 2,50 млн. Подобным образом сделку оценил статусный интернет-портал Transfermarkt.

Сегодня, 26 июля 2024 года, екатеринбургский «Урал» официально объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в московский «Спартак».

Напомним, 20-летний Игорь Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 700 тыс.