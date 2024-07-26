«Фламенго» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо — журналист Нету

«Фламенго» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу атакующего полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо спустя несколько недель попыток подписать бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб прекратил переговорный процесс с «Зенитом», поскольку не готов платить за Клаудиньо сумму, запрашиваемую чемпионом России.

Ранее появлялись сведения, что сине-бело-голубые согласились на предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо за сумму в € 18 млн, однако затем поменяли условия сделки, предъявив новые требования. Подчёркивалось, что бразильский футболист уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго».

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