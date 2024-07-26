«Качество, конечно, есть». Чистяков оценил уровень игры Дркушича на Евро-2024

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением об уровне игры коллеги по амплуа Ваньи Дркушича на Евро-2024, где он выступал в составе сборной Словении. Напомним, на текущий момент Дркушич является игроком «Сочи».

«Он хороший защитник, квалифицированный. Смотрел две игры, он неплохо выглядел. Качество, конечно, есть», — сказал Чистяков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Дркушич принял участие в четырёх матчах чемпионата Европы — 2024. Во всех встречах он выходил в стартовом составе. Сборная Словении дошла до стадии 1/8 финала соревнования, в которой встретилась с португальской национальной командой. В основное время сборные сыграли со счётом 0:0, но в послематчевой серии пенальти сильнее оказались португальцы (3:0).

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