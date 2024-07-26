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Чистяков — о работе с Морено в «Сочи»: супер в плане тренировочного процесса

Чистяков — о работе с Морено в «Сочи»: супер в плане тренировочного процесса
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о работе с главным тренером «Сочи» Робертом Морено.

«За время, что был с Морено, супер в плане тренировочного процесса, человеческих качеств, дисциплины. Испанец, пожалуй, можно так сказать.

Оригинальный, всё, в принципе, как у Валерия Георгиевича [Карпина]. За полтора часа приезжали на тренировку, готовились, тренировались. Запомнил, что сборы, по сравнению с «Зенитом», были лёгкие», — заявил Чистяков в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Напомним, половину прошлого сезона Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». Футболист успел провести в составе команды семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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