Игрок «Факела» Моцпан: у нас ходит очень много фанатов, это лучшая поддержка страны

Атакующий полузащитник «Факела» Никита Моцпан выразил благодарность болельщикам воронежского клуба.

«У нас на каждом выезде, неважно, где мы играем, очень много воронежских болельщиков. Есть только слова благодарности им, потому что они — реально лучшая поддержка всей страны. Конечно, это дополнительная мотивация и заряд в каждой игре. Несмотря на Fan ID, у нас ходит очень много фанатов», — сказал Моцпан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Факел» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился победой бело-голубых со счётом 3:1.

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