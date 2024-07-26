«Реал» и Дэвис договорились о переходе игрока в мадридский клуб в 2025 году — AS

Мадридский «Реал» достиг договорённости с 23-летним левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом о том, что он присоединится к «сливочным» летом 2025 года в статусе свободного агента, поскольку у него закончится контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Дэвис не будет пролонгировать трудовое соглашение с «Баварией», поскольку немецкий гранд не может предложить запрашиваемую им заработную плату. При этом «Реал» не будет осуществлять трансфер канадского футболиста нынешним летом.

В минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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