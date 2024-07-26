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Дмитрий Чистяков считает, что тренер «Сочи» Морено мог бы подойти «Зениту»

Дмитрий Чистяков считает, что тренер «Сочи» Морено мог бы подойти «Зениту»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает, что главный тренер «Сочи» Роберт Морено смог бы работать в петербургской команде.

– Думаю, смог бы. Что запомнилось и понравилось у него — дисциплина. Когда нужно вовремя прийти, жировая, вес, питание. Мне кажется, про это и не нужно говорить профессиональным спортсменам, это должно быть у каждого из нас. Очень амбициозный, может поговорить с каждым индивидуально. У него много теорий. Не так много проработал, чтобы говорить за его результаты, но [эмоции] только положительные.

— Удивился ли ты, что он остался в Первой лиге?
— Честно говоря, нет, ожидал, что так и будет. Он молодец, это достойно уважения как минимум только за то, что пришёл. Он взял команду в тяжёлый момент… Если бы смог оставить команду в РПЛ, вообще бы был красавчиком. Но, думаю, за то, что остался в Первой лиге, ему похлопают болельщики, что не побоялся. Сейчас есть всё, чтобы выйти в РПЛ, тогда он вообще будет царь, — заявил Чистяков в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

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