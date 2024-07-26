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«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.

На 44-й минуте защитник самарского клуба Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота и открыл счёт в матче.

На 63-й минуте форвард южан Егор Голенков удвоил преимущество своей команды. Но через две минуты хозяева усилиями полузащитника Франко Ороско отыграли один мяч.

На 73-й минуте защитник Андрей Лангович забил третий мяч гостей в этой игре и установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, ростовчане набрали четыре очка и возглавили таблицу РПЛ. У самарского клуба по-прежнему нет очков в новом сезоне чемпионата страны.