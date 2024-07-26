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Крылья Советов — Ростов, результат матча 26 июля 2024, счёт 1:3, РПЛ-2024/2025

«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ
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26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 62'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

На 44-й минуте защитник самарского клуба Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота и открыл счёт в матче.

На 63-й минуте форвард южан Егор Голенков удвоил преимущество своей команды. Но через две минуты хозяева усилиями полузащитника Франко Ороско отыграли один мяч.

На 73-й минуте защитник Андрей Лангович забил третий мяч гостей в этой игре и установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, ростовчане набрали четыре очка и возглавили таблицу РПЛ. У самарского клуба по-прежнему нет очков в новом сезоне чемпионата страны.

Турнирная таблица РПЛ
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