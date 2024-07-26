Чистяков объяснил, почему мало играл в «Зените» в минувшем сезоне

30-летний центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков объяснил, по каким причинам он получал мало игрового времени в минувшем сезоне. Напомним, в январе 2024 года футболист перешёл в «Сочи» на правах аренды.

«Как пришёл, был хороший сезон, потом вроде бы перешёл Родригао. Начал он играть, не буду говорить о конкуренции, понятно, что тренерский штаб выбирает состав. Стал меньше играть, потом, уже не помню сезон, сыграл в Суперкубке, потом начал сезон в составе, и случилась травма. Пропустил два-три месяца, пришёл Эракович, стал играть он. После травмы понимал, что не успеваю в каких-то моментах, к концу первой части сезона или зимней паузе понял, что всё набираю, готов.

Подошёл к Богдановичу [Cергею Семаку] и попросился в аренду, потому что понимал, что много центральных защитников, а мне нужно что-то менять. Наверное, по-футбольному был несчастлив, потому что не было столько игрового времени, сколько хотел. Аренду в «Сочи», тоже не скажу, что вау, просто потому что такой период», — сказал Чистяков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

В минувшем сезоне Чистяков провёл на поле 794 минуты во всех турнирах.

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