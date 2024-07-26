Дмитрий Булыкин назвал фаворита в матче «Динамо» — «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с «Динамо». Игра состоится завтра, 27 июля.

«Динамо» в игре с «Локомотивом» будет в ранге фаворита. Всё-таки в прошлом году бились за чемпионство и состав несильно поменялся. У «Локомотива» состав обновился. Первая игра показала, что «Локомотив» может хорошо играть — правда, это был «Акрон». Сейчас будет соперник посерьёзнее — здесь проявятся лидерские качества футболистов «Локомотива».

В этом сезоне надеюсь увидеть Пиняева в роли лидера команды, должен помочь Воробьёв и выстрелить кто-то из молодых. Игра с «Динамо» покажет, на что способен «Локомотив», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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