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Дмитрий Булыкин назвал фаворита в матче «Динамо» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин назвал фаворита в матче «Динамо» — «Локомотив»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с «Динамо». Игра состоится завтра, 27 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П2

«Динамо» в игре с «Локомотивом» будет в ранге фаворита. Всё-таки в прошлом году бились за чемпионство и состав несильно поменялся. У «Локомотива» состав обновился. Первая игра показала, что «Локомотив» может хорошо играть — правда, это был «Акрон». Сейчас будет соперник посерьёзнее — здесь проявятся лидерские качества футболистов «Локомотива».

В этом сезоне надеюсь увидеть Пиняева в роли лидера команды, должен помочь Воробьёв и выстрелить кто-то из молодых. Игра с «Динамо» покажет, на что способен «Локомотив», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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