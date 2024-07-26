«Крылья Советов» — «Ростов»: самарская команда отыграла один мяч спустя три минуты
Поделиться
В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу южан.
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44' 0:2 Голенков – 62' 1:2 Ороско – 65' 1:3 Лангович – 73'
Удаления: Евгеньев – 87' / нет
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
На 44-й минуте защитник самарского клуба Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота и открыл счёт в матче. На 63-й минуте форвард южан Егор Голенков удвоил преимущество своей команды. Но через три минуты хозяева усилиями полузащитника Франко Ороско отыграли один мяч.
Комментарии
- 26 июля 2024
-
20:43
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:24
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:12
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:40
-
18:40
-
18:33
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
17:43
-
17:37
-
17:31
-
17:30
-
17:26