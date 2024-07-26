В «Реале» испытывают пессимизм относительно сроков восстановления Давида Алабы — Relevo

В мадридском «Реале» испытывают пессимизм в отношении сроков реабилитации защитника Давида Алабы, в декабре 2023 года столкнувшегося с разрывом крестообразных связок. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в испанском гранде ожидали, что австрийский защитник полностью восстановится от травмы к октябрю 2024 года, однако процесс его реабилитации затягивается. Теперь в «Реале» предпочитают не устанавливать сроки потенциального возвращения Алабы на поле.

Ранее в СМИ появлялась информация, что защитник полностью восстановится не раньше 2025 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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