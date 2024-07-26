«Крылья Советов» — «Ростов»: Лангович забил третий мяч южан на 73-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу южан.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте защитник самарского клуба Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота и открыл счёт в матче. На 63-й минуте форвард южан Егор Голенков удвоил преимущество своей команды. Но через две минуты хозяева усилиями полузащитника Франко Ороско отыграли один мяч.

На 73-й минуте защитник Андрей Лангович забил третий мяч гостей в этой игре.