Чистяков: понимаю, что в «Зените» у меня будет не так много игрового времени

30-летний центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что намерен бороться за место в основном составе сине-бело-голубых в новом сезоне.

«Я — игрок «Зенита», у меня есть желание остаться. Да, понимаю, что начну не основным. Я не в том положении, чтобы меня сейчас ждали с распростёртыми объятиями. Понимаю, что будет конкуренция и будет не так много игрового времени, но время всё расставит. Я знаю, что мне делать», — сказал Чистяков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ» (выпуск был записан до официального старта сезона «Зенита». В двух сыгранных матчах нового сезона Чистяков ни разу не вышел на поле. — Прим. «Чемпионата»).

В минувшем сезоне Чистяков провёл на поле 794 минуты во всех турнирах, при том условии, что в январе 2024 года защитник перешёл в «Сочи» на правах аренды.

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