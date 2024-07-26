Точилин: потеря ключевых игроков «Локомотива» не пройдёт бесследно в матче с «Динамо»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится завтра, 27 июля.

«Динамо» перед матчем с «Локомотивом» выглядит фаворитом, потому что команда Лички в прошлом сезоне до последнего билась за золотые медали, а «Локомотив» решал другие задачи. «Локо» потерял ключевых футболистов в межсезонье, это бесследно не пройдёт. Игра с «Акроном» оставила двоякое впечатление — вроде победили заслужено, но соперник показал, что есть определённые проблемы в обороне. У «Динамо» тоже есть свои проблемы: кто-то из ключевых игроков ещё не вернулся после Кубка Америки, кто-то уехал на Олимпиаду. Игра с «Факелом» не должна давать надежду, что «Динамо» на пике, потому что воронежцы подошли к игре с большими проблемами.

Если сравнивать линию атаки команд, то «Локомотив» мог ещё забивать «Акрону», у них проблема была именно в обороне. А «Динамо» показало целостную игру в атаке и в обороне. Поэтому нападение обоих клубов примерно одинаковое. Важно, кто меньше допустит ошибок при оборонительных действиях», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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