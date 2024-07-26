Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» приобретёт Мазрауи

«Манчестер Юнайтед», заинтересованный в правом защитнике «Баварии» Нуссайре Мазрауи, осуществит его трансфер только в том случае, если команду покинет Аарон Ван-Биссака. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить мюнхенскому клубу сумму в размере £ 15 млн (€ 17,7 млн) за переход Мазрауи.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: