Флик заявил, что Ямаль не должен зазнаваться, несмотря на свои успехи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем сине-гранатовых Ламине Ямале, который 14 июля выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании.

«То, что Ямаль сделал на Евро, невероятно. Сейчас для него важно твёрдо стоять двумя ногами на земле. Он способен подарить нам прекрасные моменты, а также может совершенствоваться и улучшать своё положение. Тем не менее Ламин проходит фантастический путь», — приводит слова Флика AP News.

На чемпионате Европы — 2024 Ямаль принял участие в семи матчах, в которых нападающий отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Также 17-летний футболист был признан лучшим молодым игроком турнира.

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