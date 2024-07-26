Чистяков: когда Гуарирапа пришёл в «Сочи», мягко говоря, пацаны над ним смеялись

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о форварде «Сочи» Сауле Гуарирапе.

«Когда он пришёл, мягко говоря, пацаны над ним смеялись. Он был неуклюженьким: втыкался, врезался, крепкий, но с техникой проблемы. Но мне почему-то показалось, я ещё кому-то сказал, что из этого парня может что-то получиться.

Мне понравилось, что он простой. Приходил, мало разговаривал, работал на тренировках, а потом на играх забивал. Просто был его соотечественник, Кордова который. Тот на себя все цепочки наденет, наушники, кольца, все часы, что есть, сумки, а забил 0. Хотя, когда он пришёл, думали, что это игрок стартового состава, будет забивать. А этот спокойно работал, не выпендривался», — заявил Чистяков в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».