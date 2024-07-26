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Оби Микел осудил игроков, решающих выступать за африканские сборные от безысходности

Оби Микел осудил игроков, решающих выступать за африканские сборные от безысходности
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Бывший полузащитник сборной Нигерии и «Челси» Джон Оби Микел считает неправильным, что некоторые игроки начинают выступать за африканские национальные команды, не получив приглашения от футбольных федераций из Европы.

«Могу многое сказать о футболистах, не представляющих их африканские корни. Мы проводили встречи с такими детьми, с их родителями и говорили им: «Ты из Нигерии, твой отец — нигериец, твоя мама — нигерийка. Почему ты не представляешь свою родину?». Но они хотят играть за Англию, Францию и так далее.

И они продолжают ждать [вызова в сборную], даже когда достигают 25 или 26 лет, но не получают вызова от Англии. Затем они обращаются в Нигерию. Мы не должны рассматриваться как запасной вариант. Вы должны гордиться своими африканским корнями. Вы должны быть гордыми представлять свою африканскую страну», — сказал Оби Микел на подкасте The Obi One.

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