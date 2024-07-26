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Карсаков: матч с «Пари НН» — хорошая возможность для первой победы Николича в ЦСКА

Карсаков: матч с «Пари НН» — хорошая возможность для первой победы Николича в ЦСКА
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Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Пари НН» во 2-м туре РПЛ. Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с «Пари НН» — хорошая возможность добыть первую победу для Марко Николича. Даже в гостях ЦСКА должен показать хорошую игру, потому что в «Ростове» не удалось заработать три очка. Хоть там и было жарко, но игра не впечатлила. Лёгкой победы ЦСКА не будет, но все основания победить есть», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 26 июля, в Самаре открылась программа 2-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

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