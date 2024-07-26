Кьеза близок к переходу в «Тоттенхэм» за € 30-35 млн — Sport Mediaset

26-летний крайний нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза находится в шаге от перехода в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, футболист не останется в туринском клубе нынешним летом. Подчёркивается, что на Кьезу также претендуют «Наполи» и «Рома».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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