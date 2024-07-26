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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ

Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что остался доволен игрой своей команды и результатом матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 62'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

— Вы довольны игрой?
— Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счётом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята — молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.

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