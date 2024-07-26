Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что остался доволен игрой своей команды и результатом матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— Вы довольны игрой?

— Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счётом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята — молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.