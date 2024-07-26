Карсаков: Чалову надо хлопнуть дверью в матче с «Пари НН», чтобы потом вернуться в ЦСКА

Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков считает, что нападающему ЦСКА Фёдору Чалову стоит проявить себя в матче 2-го тура чемпионата России с «Пари НН», который может стать последним для него в составе красно-синих. Встреча состоится завтра, 27 июля.

«Читал информацию, что матч с «Пари НН» может стать последним в составе ЦСКА для Фёдора Чалова. Если предоставится возможность, ему надо хлопнуть дверью, проявить себя с удвоенной силой, всё-таки столько лет отыграть за ЦСКА. Есть смешная поговорка: надо хорошо сыграть первый матч за команду и последний. Поэтому надо отличиться в последнем матче, чтобы вернуться (смеётся). Пожелаю Фёдору удачи в этом», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появлялась информация, что Чалов близок к переходу в ПАОК.

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