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Карсаков: Чалову надо хлопнуть дверью в матче с «Пари НН», чтобы потом вернуться в ЦСКА

Карсаков: Чалову надо хлопнуть дверью в матче с «Пари НН», чтобы потом вернуться в ЦСКА
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Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков считает, что нападающему ЦСКА Фёдору Чалову стоит проявить себя в матче 2-го тура чемпионата России с «Пари НН», который может стать последним для него в составе красно-синих. Встреча состоится завтра, 27 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Читал информацию, что матч с «Пари НН» может стать последним в составе ЦСКА для Фёдора Чалова. Если предоставится возможность, ему надо хлопнуть дверью, проявить себя с удвоенной силой, всё-таки столько лет отыграть за ЦСКА. Есть смешная поговорка: надо хорошо сыграть первый матч за команду и последний. Поэтому надо отличиться в последнем матче, чтобы вернуться (смеётся). Пожелаю Фёдору удачи в этом», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появлялась информация, что Чалов близок к переходу в ПАОК.

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