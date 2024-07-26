Эдерсон ответил на обвинения в недовольстве своим коллегой Штефаном Ортегой

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отреагировал на статью The Athletic, в которой утверждалось, что бразильский футболист выразил недовольство партнёром по команде, голкипером Штефаном Ортегой, сменившим его из-за травмы во время матча 37-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Уточняю, что в заметке, опубликованной The Athletic вчера, речь идёт о моём якобы недовольстве коллегой. Это абсолютно ложная информация.

Упомянутый день был, без сомнения, одним из самых тяжёлых в моей карьере, ведь я получил перелом, который не позволил мне сыграть в финале сезона, а также представлять свою страну на Кубке Америки.

В момент получения травмы я думал только о том, чтобы продолжить матч и помогать «Сити» в борьбе за титул. Однако эмоции от игры оказались сильнее реальности, и я не смог бы продолжить встречу так, как хотел бы, из-за полученного повреждения, полностью лишившего меня зрения.

Сейчас я сосредоточен на подготовке к сезону», — написал Эдерсон в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эдерсон может перейти в один из саудовских клубов.

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