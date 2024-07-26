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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о поражении от «Ростова»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о поражении от «Ростова»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на поражение от «Ростова» (1:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 62'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

«Мы понимали, в каком мы состоянии, понимали, сколько у нас людей. Посмотрим, что будет. «Ростов» — очень хорошая команда в хорошей форме. В матче с ЦСКА они были намного ближе к победе. В какой‑то момент мы не смогли перетерпеть. В ситуации с первым голом можно ещё 280 раз так пробить, и никогда мяч туда не попадёт. Пока всё нам залетает и залетает», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, 26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.

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