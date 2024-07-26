Игрок «Ростова» Осипенко: могли забивать «Крыльям Советов» и четыре, и пять голов

Защитник «Ростова» Максим Осипенко считает, что его команда могла забивать более трёх мячей во встрече 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— С чем связано то, что во втором тайме вашу команду прорвало на голы?

— Потому что мы забили в первом тайме. «Крыльям» нужно было раскрываться и отыгрываться при своих болельщиках. Мы начали ловить их на контратаках, могли забивать и четыре, и пять голов, — сказал Осипенко в эфире «Матч ТВ».

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей. Осипенко отыграл 81 минуту, отметился голевой передачей.