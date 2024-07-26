БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Осипенко: могли забивать «Крыльям Советов» и четыре, и пять голов

Игрок «Ростова» Осипенко: могли забивать «Крыльям Советов» и четыре, и пять голов
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ростова» Максим Осипенко считает, что его команда могла забивать более трёх мячей во встрече 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 62'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

— С чем связано то, что во втором тайме вашу команду прорвало на голы?
— Потому что мы забили в первом тайме. «Крыльям» нужно было раскрываться и отыгрываться при своих болельщиках. Мы начали ловить их на контратаках, могли забивать и четыре, и пять голов, — сказал Осипенко в эфире «Матч ТВ».

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей. Осипенко отыграл 81 минуту, отметился голевой передачей.

Материалы по теме
Чудо-замена Карпина и красивый автогол в девятку. Что за шоу выдали «Ростов» и «Крылья»!
Видео
Чудо-замена Карпина и красивый автогол в девятку. Что за шоу выдали «Ростов» и «Крылья»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android