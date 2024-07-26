Роберто недоволен словами Флика, заявившего, что испанец больше не часть команды — AS

Многолетний полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто остался недоволен словами главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика, который на своей презентации в новой должности заявил, что 32-летний футболист «не является частью команды». Об этом сообщает AS.
По информации источника, в каталонском клубе объяснили, что Флик не хочет расставаться с Роберто. Он высказался подобным образом, поскольку посчитал этот вопрос журналиста неуместным.
В ближайшие дни спортивный директор сине-гранатовых Деку должен провести встречу с представителями испанского полузащитника, чтобы предложить новый контракт, который будет предполагать более скромные условия по сравнению с предыдущим.
Трудовое соглашение Роберто с «Барселоной» истекло ещё 1 июля 2024 года.
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