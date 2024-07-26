«Спартак» объявил о подписании контракта с 37-летним вратарём Довбней

«Спартак» объявил о заключении трудового соглашения с 37-летним вратарём Александром Довбней, рассчитанного на один год.

«Приветствуем Александра в «Спартаке», — написано на официальном сайте красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле.

Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.

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