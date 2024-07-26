Григорян: Соболев за несколько туров выгрызет себе место в основе «Зенита»

Российский тренер Александр Григорян высказался о будущем форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Если Соболев перейдёт в «Зенит», через несколько туров выгрызет себе место в основе. Если в «Спартаке» останется, а Станковича уберут через семь-восемь туров, опять будет Соболев играть в основе», – сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.