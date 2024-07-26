«МЮ» намерен предложить «Интеру» Ван-Биссаку за трансфер Думфриса — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать 28-летнего правого защитника «Интера» Дензела Думфриса и готов предложить итальянскому клубу обменять его на Аарона Ван-Биссаку. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на том, чтобы клуб решил проблему нехватки крайних защитников в команде.

Думфрис выступает в составе «Интера» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: