БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» намерен предложить «Интеру» Ван-Биссаку за трансфер Думфриса — Daily Mail

«МЮ» намерен предложить «Интеру» Ван-Биссаку за трансфер Думфриса — Daily Mail
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать 28-летнего правого защитника «Интера» Дензела Думфриса и готов предложить итальянскому клубу обменять его на Аарона Ван-Биссаку. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на том, чтобы клуб решил проблему нехватки крайних защитников в команде.

Думфрис выступает в составе «Интера» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Материалы по теме
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» приобретёт Мазрауи

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android