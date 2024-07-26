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«Балтика» и «Уфа» не выявили победителя в матче 3-го тура Первой лиги

«Балтика» и «Уфа» не выявили победителя в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра противостояния выступил Александр Машлякевич из Москвы. Игра завершилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Уфы» Артём Гуренко. На 56-й минуте нападающий «Балтики» Сергей Пряхин восстановил равенство.

После трёх туров Первой лиги «Балтика» набрала три очка и занимает 11-е место. «Уфа» заработала два очка и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре соревнования калининградский клуб встретится с «Черноморцем». Матч состоится 2 августа. «Уфа» сыграет с «Тюменью». Противостояние пройдёт также 2 августа.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
26 июля 2024, пятница. 20:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Гуренко – 35'     1:1 Пряхин – 56'    
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