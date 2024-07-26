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Флик высказался о Фати, получившем травму на предсезонном сборе

Флик высказался о Фати, получившем травму на предсезонном сборе
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Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о 21-летнем крайнем нападающем сине-гранатовых Ансу Фати, получившем травму ноги на предсезонном сборе команды.

«Ансу был невероятен в первые дни. Он находился в отличной форме и демонстрировал это на поле и на тренировках. Сейчас всё не очень хорошо. Его нет рядом с нами сейчас и не будет в США, но мы поможем ему вернуться сильнее», — приводит слова Флика AP News.

Фати не сможет отправиться с «Барселоной» в предсезонное турне по США из-за полученного повреждения.

В минувшем сезоне испанский нападающий выступал за «Брайтон» на правах аренды. Он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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