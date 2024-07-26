Лангович — о победе над «Крыльями Советов»: мы знали, что делать в этом матче

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о победе над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

– Главное, что выиграли. Мы готовились, знали, что делать в этом матче.

– Вы забили гол, ожидали такой щедрости от соперника? Показалось, что они сыграли вальяжно.

– Этот вопрос надо задать сопернику. Мяч отскочил ко мне, я попал в дальний угол.

– В прошлом году «Крылья» обыграли «Ростов» со счётом 5:1. Можно это назвать реваншем?

– Всё было в прошлом сезоне, сейчас у нас новые цели и задачи. Надо было победить в этом матче, что мы и сделали, – приводит слова Ланговича Metaratings.

Напомним, 26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.