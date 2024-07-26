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Лангович — о победе над «Крыльями Советов»: мы знали, что делать в этом матче

Лангович — о победе над «Крыльями Советов»: мы знали, что делать в этом матче
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о победе над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 63'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

– Главное, что выиграли. Мы готовились, знали, что делать в этом матче.

– Вы забили гол, ожидали такой щедрости от соперника? Показалось, что они сыграли вальяжно.
– Этот вопрос надо задать сопернику. Мяч отскочил ко мне, я попал в дальний угол.

– В прошлом году «Крылья» обыграли «Ростов» со счётом 5:1. Можно это назвать реваншем?
– Всё было в прошлом сезоне, сейчас у нас новые цели и задачи. Надо было победить в этом матче, что мы и сделали, – приводит слова Ланговича Metaratings.

Напомним, 26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.

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