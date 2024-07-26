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В «Манчестер Сити» определились с тем, кто станет преемником Де Брёйне

«Манчестер Сити» видит в 21-летнем атакующем полузащитнике «Баварии» Джамале Мусиале долгосрочную замену 33-летнему хавбеку Кевину Де Брёйне. Об этом сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, в «Баварии» опасаются возможного ухода Мусиалы из клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Де Брёйне интересуются клубы из Саудовской Аравии. Подчёркивалось, что бельгийский футболист готов к уходу из «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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