Лангович — об играх с «Локомотивом» и «Зенитом»: успехом для «Ростова» будут только победы

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о предстоящих матчах с «Локомотивом» и «Зенитом».

– У вас продолжается серия выездных матчей: «Локомотив», «Зенит»...

– Успехом мы будем считать только победы. Мы также будем готовиться, готовимся ко всем одинаково, – приводит слова Ланговича Metaratings.

Южане сыграют с железнодорожниками в стартовом туре группового этапа Кубка России, а с петербургским клубом – в 3-м туре РПЛ.

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей.