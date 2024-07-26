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Ибрагимович: играть в футбол проще, чем выполнять мою нынешнюю работу

Ибрагимович: играть в футбол проще, чем выполнять мою нынешнюю работу
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Советник по спортивным и коммерческим вопросам и бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, в чём состоит отличие его нынешней работы от деятельности футболиста.

«Могу сказать, что играть в футбол было проще, чем заниматься тем, что я делаю сейчас. Я [постоянно] учусь, но я скромен. Нынешняя работа отличается от того, к чему я привык, однако вокруг меня хорошие люди. Пока они [футболисты] выигрывают, всё в порядке. Проблемы начинаются тогда, когда они проигрывают (улыбается). Я не могу влиять на игру, как раньше. Но должен передавать свой менталитет и опыт другим футболистам», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Шведский футболист завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

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