«Краснодар» близок к подписанию защитника из клуба Ла Лиги за € 4-5 млн — Санчес

«Краснодар» согласовал условия личного контракта с 29-летним правым защитником «Мальорки» Джованни Гонсалесом. Об этом сообщает LaLigaExtra со ссылкой на журналиста Хуанми Санчеса в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб принял предложение «Краснодара» по Гонсалесу на сумму в € 4-5 млн. Трудовое соглашение с 29-летним защитником рассчитано на четыре года.

Уругвайский футболист выступает за команду из испанской Примеры с января 2022 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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