«Выживут сильнейшие». Тен Хаг ответил на вопрос о комплектации состава «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, планируются ли новые подписания нынешним летом. Ранее «красные дьяволы» осуществили трансферы защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзее.

«Я хочу, чтобы команда была как можно сильнее. Мы уже совершили две очень хорошие покупки, поэтому, когда все в форме, у нас есть команда, способная победить кого угодно. Но, усиливая состав, нам нужно навёрстывать упущенное, поскольку было много травм. В новом сезоне выживут сильнейшие», — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. При этом «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии.

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