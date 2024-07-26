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Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о расистском скандале вокруг Энцо Фернандеса

Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о расистском скандале вокруг Энцо Фернандеса
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Капитан лондонского «Челси» правый защитник Рис Джеймс высказался о скандале вокруг своего одноклубника и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, который попал под критику после расистской кричалки в адрес игроков сборной Франции.

«Конечно, всегда существует фактор, когда людям что-то не нравится, и тогда могут возникнуть проблемы. Не могу ответить, пока все не соберутся в одной раздевалке. Надеюсь, что всё разрешится гладко и мы сможем двигаться дальше.

Это действительно сложная ситуация. В футболе нет места расизму, дискриминации.

Думаю, он быстро поднял руку, признав, что поступил неправильно, и извинился перед товарищами по команде, клубом и другими оскорблёнными людьми.

Думаю, это было, вероятно, лучшее, что он мог сделать в той ситуации», – приводит слова Джеймса ESPN.

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