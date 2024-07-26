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Тен Хаг считает, что Рашфорд способен забить 30 голов за сезон

Тен Хаг считает, что Рашфорд способен забить 30 голов за сезон
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о 26-летнем крайнем нападающем манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Я уверен и на 100% верю в то, что он [Рашфорд] может повторить то, что сделал два года назад [забить 30 голов]. Он способен на это», — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер в соцсети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2022/2023 английский нападающий сыграл 56 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и сделал 10 ассистов. В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, где он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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